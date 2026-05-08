Renault 5 E-Tech prezzo 2026 | davvero da 13.900€?
Una delle auto elettriche più attese del momento è la nuova Renault 5 E-Tech, con un prezzo di partenza che, secondo le voci, sarebbe di 13.900 euro nel 2026. Questa cifra ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando che si tratta di una citycar compatta e completamente elettrica. Al momento, non ci sono conferme ufficiali e il prezzo indicato rimane oggetto di rumors.
La citycar elettrica più discussa del momento ha un prezzo d’attacco che, sulla carta, sembra impossibile. La Renault 5 E-Tech Electric Five 95 CV parte da 24.900€ di listino ufficiale, ma con il bonus MASE PNRR 2026 e ISEE sotto i 30.000€ il prezzo finale scende a 13.900€. Una citycar elettrica omologata per 4 persone, costruita in Francia, a meno di un’utilitaria a benzina. Design e dimensioni. L’icona degli anni ’70 reinterpretata in chiave elettrica. La firma è di Gilles Vidal, già papà della Peugeot 208. Lunghezza: 3,92 m. Larghezza: 1,77 m. Altezza: 1,50 m. Bagagliaio: 326 litri. 5 posti, 5 porte. Piattaforma AmpR Small (specifica BEV). Motore e batteria.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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