La nuova Renault Twingo E-Tech Electric è arrivata in Italia con un prezzo di 19.500 euro per la versione Evolution, disponibile nelle concessionarie da alcune settimane. Si tratta di una vettura compatta e completamente elettrica, pensata per chi cerca una city car moderna e accessibile. La casa automobilistica ha comunicato ufficialmente il costo finale, senza ulteriori dettagli sui pacchetti o sulle eventuali promozioni in corso.

La Renault Twingo E-Tech Electric entra in commercio in Italia con prezzo definitivo: 19.500 € chiavi in mano per la versione Evolution, in concessionaria da queste settimane. È l’elettrica Renault più economica di sempre — e la prima vera risposta francese all’invasione delle citycar elettriche cinesi che oggi dominano il mercato italiano (Leapmotor T03 in testa con 14.839 unità nei primi quattro mesi del 2026). Prezzo: 19.500 € e bonus Enel Night Free. Il prezzo di lancio italiano della Twingo E-Tech Evolution è confermato a 19.500 €. La versione superiore Techno parte da 21.100 €. Renault ha abbinato al lancio l’offerta Enel Night Free per 3 anni (ricarica gratuita di notte alle colonnine domestiche compatibili).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Renault Twingo E-Tech 2026: davvero a 19.500€ è la nuova regina?

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