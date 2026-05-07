Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, Lucia Ilardo e Renato Biancardi sono stati protagonisti di un momento di intimità durante una cena romantica, che ha portato a un bacio tra i due. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori, suggerendo un possibile ritorno di fiamma tra i concorrenti. La situazione ha suscitato discussioni tra i partecipanti e tra il pubblico sui risvolti di questa ricomparsa di sentimenti.

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 sembra essere riesplosa la passione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Dopo settimane di avvicinamenti, discussioni e gelosie reciproche, i due concorrenti si sono ritrovati durante una cena romantica nel monolocale e alla fine è scattato un nuovo bacio. La serata speciale è arrivata dopo la vittoria di una prova durante l’ultima puntata del reality di Canale 5. Come premio, Lucia e Renato hanno potuto trascorrere qualche ora lontani dagli altri gieffini, in una stanza allestita per l’occasione con sushi, champagne per festeggiare: “Era da un po’ che non mangiavamo sushi. Volevo fare un brindisi alla nostra vittoria.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip 2026, scatta il bacio tra Lucia e Renato: cena romantica e ritorno di fiamma

Notizie correlate

GF Vip, aumenta l’intesa tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi durante la cena romantica: scatta il bacioIeri sera Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono goduti una cena romantica nel monolocale del Grande Fratello Vip come ricompensa dopo aver vinto la...

Leggi anche: Tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi riesplode la passione al GF Vip: sul divano scatta il bacio

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ingresso fuori programma: Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo | blue News; Valeria Marini sta male, allarme al Grande Fratello Vip: Dobbiamo disinfettare tutto; Francesca Manzini rivela: Marco Berry ha detto che Raz Degan è matto, scatta la censura della regia al GFVip; Grande Fratello VIP 2026, Lucia Ilardo e Renato Biancardi cedono alla tentazione: scatta il bacio.

GF Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi cedono alla passione: scatta il bacioAl GF Vip scatta il bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo una cena romantica nel Monolocale Tra sguardi, complicità e gioco del biscotto, la serata si chiude con un momento che potrebbe cambi ... quilink.it

Tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi riesplode la passione al GF Vip: sul divano scatta il bacioAl Grande Fratello Vip, ritorno di fiamma tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Dopo una cenetta romantica, i due si sono scambiato un bacio. Il video. fanpage.it

Al GF Vip il gelo tra Valeria Marini e Antonella Elia ha radici lontane e ben precise. Dietro l’astio, una querela per diffamazione partita pochi mesi fa e mai davvero dimenticata: - facebook.com facebook

Il pubblico ha deciso: Adriana e Alessandra sono le VIP più votate per il posto da seconda finalista! #GFVIP x.com