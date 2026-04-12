Durante una serata di gioco al Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono scambiate un bacio. Le due concorrenti, spesso coinvolte in tensioni all’interno della casa, hanno condiviso questo gesto inaspettato mentre partecipavano a un momento di domande e risposte. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, suscitando diverse reazioni sui social.

Antonella Elia e Alessandra Mussolini, due concorrenti che si sono scontrate più volte nella casa del Grande Fratello Vip, si ritrovano a condividere un gesto inatteso durante una serata di obbligo o verità. La pace è davvero possibile? Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai i colpi di scena. Ma quello che è accaduto durante una serata di obbligo o verità ha sorpreso davvero tutti: Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono scambiate un bacio. Un gesto rapido, quasi istintivo, che però ha lasciato un segno — dentro la casa e fuori, tra il pubblico che segue il reality da settimane. Il momento che nessuno si aspettava. Tutto nasce da un gioco.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Antonella Elia e Alessandra Mussolini si baciano al GF Vip: il gioco che potrebbe aver cambiato tutto

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