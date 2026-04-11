Remigrazione la raccolta firme del comitato per la proposta di legge

Un gruppo di sostenitori del Comitato Remigazione e Riconquista si è riunito per promuovere una proposta di legge attraverso la raccolta firme. Il referente provinciale del comitato ha partecipato all’evento, esprimendo alcune dichiarazioni sulla campagna avviata. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi attivisti che hanno firmato per sostenere la proposta. La raccolta firme si svolge in diverse località della regione.

Il raduno dei militanti del Comitato Remigrazione e Riconquista, con le parole del referente del comitato per la provincia di Varese, Giorgio Rizzitano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Remigrazione, la raccolta firme del comitato per la proposta di legge Piacenza, tremila al corteo per la Remigrazione. Lanciata la raccolta firme per la proposta di leggeRoma, 24 gen – Il Comitato Remigrazione e Riconquista ha sfilato questo pomeriggio tra le vie centrali di Piacenza, come già fatto a Brescia,... Superate le 50mila firme. La proposta di legge «Remigrazione e riconquista» approda in ParlamentoLa tragicomica barricata delle opposizioni nella sala stampa della Camera si trasforma in un piagnisteo collettivo. REMIGRAZIONE, RADUNO MILITANTI ESTREMA DESTRA PER RACCOLTA FIRME PROPOSTA LEGGE