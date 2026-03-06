Remigrazione e Riconquista due le contro-manifestazioni | sabato ad alta tensione

Sabato nel centro storico si sono svolte due manifestazioni contrapposte, intitolate “Remigrazione” e “Riconquista”, con tensioni evidenti tra i partecipanti. Le autorità hanno predisposto un’ampia presenza di forze di sicurezza, con divieti di sosta dalle 5 del mattino, deviazioni del traffico dalla tarda mattinata e modifiche al trasporto pubblico locale. In tutto, si sono registrate tre manifestazioni in un giorno con un’alta presenza di pubblico e forze dell’ordine.

L'evento si terrà nella giornata in cui 133 operai pratesi in sciopero furono rastrellati e deportati nei lager dai nazifascisti Tre manifestazioni in un solo giorno in un centro storico “blindato”, considerando che i dispositivi di sicurezza prevedono divieti di sosta dalle 5 del mattino, strade deviate dalla tarda mattinata, modifiche al trasporto pubblico. Si prospetta un sabato, quello di domani 7 marzo, complicato a Prato, alla luce della manifestazione nazionale di “Remigrazione e Riconquista”, organizzata secondo detrattori da gruppi vicini all'estrema destra. Si terrà alle 15 in piazza della Stazione e sono attese centinaia di persone provenienti da fuori città. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Remigrazione e Riconquista, chiusa sala stampa Parlamento: “Prova definitiva che la sinistra è mafia contro gli italiani”Roma, 30 gen – I parlamentari del Pd, Avs, +Europa e M5S hanno occupato la Sala Stampa della Camera dei Deputati per impedire la svolgimento della...

Prato, presidio sulla «remigrazione»: alta tensione e città blindataTra sfide e provocazioni, Prato è di nuovo epicentro di tensione. In città sono attese per sabato centinaia di persone per tre diverse manifestazioni, convocate a poca distanza l’una dall’altra e su p ... corrierefiorentino.corriere.it

Comitato Remigrazione e Riconquista: il presidente fa tappa a Grosseto per presentare la proposta di leggeIl présidente del comitato Remigrazione e Riconquista fa tappa a Grosseto per presentare la proposta di legge. grossetonotizie.com

7 marzo: saremo in piazza a Prato contro la manifestazione di CasaPound sulla "remigrazione" Il 7 marzo a Prato si ricordano gli scioperi del 1944 e la deportazione di 133 lavoratori pratesi nei campi di concentramento nazisti, con la collaborazione dei fascist - facebook.com facebook

#Remigrazione, piazze a confronto. A #Bolzano in Piazza Vittoria i sostenitori del movimento per la "remigrazione", mentre nel parco della stazione la contro manifestazione che unisce i numerosi soggetti contrari all'iniziativa lanciata dall'estrema destra x.com