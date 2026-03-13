Sabato 14, dalle 11 alle 12, in piazza Municipale a Ferrara, si svolgerà un presidio contro la guerra organizzato dalla Rete Pace Ferrara. L'iniziativa invita i cittadini a partecipare per esprimere il loro dissenso e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. La manifestazione si terrà in un orario diurno e durerà un’ora.

Rete Pace Ferrara scende in piazza organizzando un presidio conto la guerra, che si terrà sabato 14, dalle 11 alle 12, in piazza Municipale. “Il nuovo attacco di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran è completamente illegale - dichiarano i rappresentanti -, insensato e ingiustificabile. Siamo di fronte a un nuovo folle passo dentro la terza guerra mondiale che si va estendendo”. “Questa nuova guerra è l’ennesima violazione del diritto e della legalità internazionale - aggiungono -. Costituisce un atto di aggressione ai sensi dell’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite e viola l’articolo 2 che stabilisce che gli Stati devono astenersi... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Temi più discussi: Presidio contro la guerra, si torna in piazza: Rete Pace Ferrara invita i cittadini a partecipare; Rete Pace in presidio contro l’attacco illegale, insensato e ingiustificabile all’Iran; Manifestazione contro la guerra e per il disarmo: appuntamento in Piazzale della Pace; Manifestazione per la pace: Rispetto del diritto internazionale e cessate il fuoco.

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