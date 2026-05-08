Regno Unito terremoto politico | numeri impietosi Starmer rischia grosso

Da thesocialpost.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni locali nel Regno Unito stanno portando a risultati che mettono sotto pressione il Partito Laburista e il suo leader. I numeri diffusi mostrano una perdita significativa di consensi rispetto alle precedenti consultazioni, con una riduzione dei seggi conquistati e un calo dei voti totali. La situazione si sta facendo critica per il leader del partito, che si trova ad affrontare una sfida interna e politica di grande portata.

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Le elezioni locali britanniche si stanno trasformando in un autentico terremoto politico per Keir Starmer e per il Partito Laburista. Lo scrutinio è ancora in corso, ma i dati parziali raccontano già una disfatta pesantissima per il premier britannico, che sta perdendo centinaia di consiglieri locali anche in territori considerati storicamente fedelissimi ai Laburisti. A beneficiarne è soprattutto Reform UK, il partito populista guidato da Nigel Farage, che continua a crescere in maniera impressionante e sta conquistando seggi sia ai Laburisti sia ai Conservatori. I numeri sono durissimi per il governo. Finora i Laburisti hanno perso oltre 348 consiglieri, praticamente dimezzando la propria presenza negli enti locali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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