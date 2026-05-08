Reggiana-Sampdoria 1-0 | ritmi balneari gli emiliani vincono e retrocedono

Da genovatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reggiana ha battuto la Sampdoria 1-0 in una partita di fine stagione caratterizzata da ritmi molto bassi. La vittoria non è servita a evitare la retrocessione in Serie C per la squadra emiliana, che ha mostrato diversi limiti durante l'incontro. La gara si è svolta senza grandi sussulti, con le due formazioni che hanno mantenuto un ritmo molto lento per tutta la durata del match.

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Classica partita di fine stagione. Vince la Reggiana 1-0, ma è sono tre punti inutili perché la formazione emiliana retrocede in Serie C mostrando tutti i propri limiti in un match giocato su ritmi davvero molto bassi. Meglio i blucerchiati di Lombardo nel primo tempo, ma Micai è attento su Coda.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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