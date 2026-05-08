Reggiana-Sampdoria 1-0 | ritmi balneari gli emiliani vincono e retrocedono

La Reggiana ha battuto la Sampdoria 1-0 in una partita di fine stagione caratterizzata da ritmi molto bassi. La vittoria non è servita a evitare la retrocessione in Serie C per la squadra emiliana, che ha mostrato diversi limiti durante l'incontro. La gara si è svolta senza grandi sussulti, con le due formazioni che hanno mantenuto un ritmo molto lento per tutta la durata del match.

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