Reggiana-Sampdoria 1-0 pagelle | Coda ai saluti senza goal Pafundi ci prova nel finale
La partita tra Reggiana e Sampdoria si è conclusa con la vittoria della squadra di casa per 1-0. La gara è stata caratterizzata da poche occasioni e nessun cambio di risultato nel primo tempo. La Sampdoria, ormai sicura della salvezza, ha mostrato un rendimento senza grandi scossoni, mentre la Reggiana ha trovato il gol decisivo nel secondo tempo. Nel finale, Pafundi ha tentato di segnare senza riuscirci, mentre Coda ha salutato senza andare in rete.
Partita senza grossi sussulti, vinta dalla Reggiana 1-0 contro una formazione blucerchiata appagata dalla salvezza ottenuta la settimana scorsa. La formazione di Lombardo gioca meglio nel primo tempo e si rende pericolosa due volte con Coda e una con Begic, lo sloveno ci prova anche a inizio.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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