È stata presentata la nuova monoposto di Formula E Gen4, considerata la più veloce e sostenibile mai realizzata in questa categoria. La vettura raggiunge una velocità massima di 335 kmh e accelera da 0 a 100 kmh in circa 1,8 secondi, migliorando i tempi delle monoposto di Formula 1. La vettura si distingue anche per l’innovativo approccio alla sostenibilità, mantenendo alte prestazioni.

Più veloce che mai, ossia fino a 335 kmh. Ma anche con un’accelerazione da brivido: da 0 a 100 orari in poco più di 1,8 secondi (4,4 per arrivare 200), un parametro migliore rispetto a quello delle monoposto di Formula 1. Con i bolidi Gen4, la Formula E, il mondiale elettrico, compie un nuovo balzo in avanti, tra l’altro con tanta Italia a bordo: il telaio è Dallara, i freni sono Brembo, le batterie (completamente prive di terre rare) sono della Podium Advanced Tecnhologies e altri componenti arrivano dalla Marelli. Dopo l’addio di Maserati non ci sono più marchi nazionali al via e da tempo non ci sono nemmeno piloti “azzuri” in griglia. La...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Formula E Gen4, debutta la monoposto più veloce e sostenibile di sempre

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Una raccolta di contenuti

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