Un uomo, noto per aver accumulato una grande ricchezza, ha partecipato alla maratona più veloce mai corsa. La gara si è svolta in una giornata con il cielo coperto e temperature miti, attraversando i quartieri di Vienna. La città si presenta silenziosa e avvolta da una coltre di nuvole grigie, mentre il percorso si snoda tra il Parco del Prater e le strade principali.

Vienna è avvolta da una coltre grigia. Il Prater fende il silenzio con il suo movimento costante e impercettibile. Intanto un raggio laser verde, proiettato sull’asfalto da un’auto elettrica che precede la corsa, indica il destino. È un metronomo luminoso, che si muove alla velocità di due minuti e cinquanta secondi al chilometro. Eliud Kipchoge abita dentro quel raggio, lo calpesta, lo sfida. Corre all’interno di una bolla di perfezione meccanica, mentre il mondo trattiene il fiato. Quando giunge sul traguardo il cronometro segna 1h59’40”. La folla accorsa ai bordi della strada si guarda stranita: nessun uomo ci era mai riuscito prima. Dodici ottobre 2019. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

