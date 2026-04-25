Pittoni Lega | Elenchi regionali tassello importante del doppio canale in costruzione

Durante un question time su OrizzonteScuola, un sindacalista ha commentato la questione degli elenchi regionali, sostenendo che mescolarli con il doppio canale potrebbe generare confusione. Ha anche espresso timori riguardo a un possibile ridotto numero di assunzioni derivante da questa combinazione. Un rappresentante politico ha invece sottolineato che gli elenchi regionali rappresentano un elemento chiave nel percorso di creazione di un sistema a doppio canale.