VIDEO Benevento il dinosauro Ciro ‘rivive’ con la realtà virtuale

A Benevento, un videomaker ha ricreato in realtà virtuale un cucciolo di dinosauro teropode lungo circa mezzo metro, che visse oltre cento milioni di anni fa. La scena permette di osservare il piccolo rettile come se fosse ancora vivo. La ricostruzione è stata realizzata con strumenti digitali e mostra il dinosauro in movimento, offrendo un’esperienza immersiva agli utenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Un cucciolo di dinosauro teropode lungo poco più di mezzo metro, vissuto oltre cento milioni di anni fa, torna oggi a nuova vita grazie alla tecnologia. È lo Scipionyx samniticus, per tutti Ciro, il fossile scoperto nel 1981 a Pietraroja, protagonista del progetto ' Ciro 4.0 ' presentato stamani presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Benevento. Ciro, come è noto, è il primo dinosauro scoperto in Italia e uno dei fossili più importanti al mondo per il suo straordinario stato di conservazione: nel corpo del piccolo dinosauro sono visibili tessuti molli e organi interni, una rarità assoluta in paleontologia.