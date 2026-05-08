Real Sociedad-Real Betis sabato 09 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Buone possibilità per i Verdiblancos?
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 21:00 si sfideranno Real Sociedad e Real Betis in una partita valida per la stagione in corso. Il Betis, dopo aver subito un’eliminazione europea, ha ottenuto una vittoria importante contro l’Oviedo, consolidando il quinto posto in classifica e la qualificazione alla prossima competizione continentale. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili, con alcune possibilità di successo per i Verdiblancos.
Il Real Betis ha dimostrato di aver assorbito la bruttissima botta dell’eliminazione europea: la bella vittoria con l’Oviedo ha cementato il quinto posto dei ragazzi di Pellegrini, che sono avviati per giocare in Europa anche la prossima stagione. Sabato notte i Verdiblancos faranno visita alla Real Sociedad che, avendo vinto la Copa del Rey, è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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