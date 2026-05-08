Real Sociedad-Real Betis sabato 09 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Buone possibilità per i Verdiblancos?

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 21:00 si sfideranno Real Sociedad e Real Betis in una partita valida per la stagione in corso. Il Betis, dopo aver subito un’eliminazione europea, ha ottenuto una vittoria importante contro l’Oviedo, consolidando il quinto posto in classifica e la qualificazione alla prossima competizione continentale. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili, con alcune possibilità di successo per i Verdiblancos.

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