Real Betis-Rayo Vallecano sabato 21 febbraio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici I Verdiblancos cercano il quarto sigillo
Il Real Betis affronta il Rayo Vallecano sabato 21 febbraio alle 16:15, una partita importante per entrambe le squadre. I Verdiblancos puntano a conquistare la quarta vittoria di fila, rafforzando la loro posizione in classifica. Sono in un momento di forma solido, dopo aver già passato gli ottavi di Europa League. Il Rayo Vallecano arriva a questa sfida deciso a interrompere la serie negativa e a fare punti importanti in trasferta. La partita promette emozioni e sorprese sul campo di Sevilla.
Bella sfida nel sabato pomeriggio di Liga, il Real Betis ospiterà il Rayo Vallecano e cercherà di raggiungere la quarta vittoria consecutiva: è un momento molto positivo per i Verdiblancos, che sono già qualificati per gli ottavi di Europa League e quindi possono spingere al massimo in campionato. Domenica notte è arrivata un'altra gioia, in un.
