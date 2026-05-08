Il club di calcio ha ricevuto una multa di 500.000 euro a seguito di un episodio avvenuto in campo tra due dei suoi centrocampisti. Durante la partita, uno dei giocatori ha subito un trauma cranico a causa di uno scontro con un compagno di squadra. La lite tra i due calciatori è poi degenerata in uno scontro fisico che ha richiesto l'intervento degli ufficiali di gara.

? Punti chiave Come ha causato il trauma cranico di Valverde lo scontro?. Perché la lite tra i due centrocampisti è degenerata fisicamente?. Chi sono i giocatori coinvolti nelle altre tensioni nello spogliatoio?. Quali sono le reali conseguenze contrattuali per i due calciatori?.? In Breve Scontro iniziato il 7 maggio e degenerato in spogliatoio l'8 maggio a Valdebebas. Valverde ha riportato trauma cranico e ferita al volto con punti di sutura. Tensioni interne coinvolgono Rüdiger, Carreras, Mbappé e i malumori di Asensio e Carvajal. Divisione tra sostenitori di Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa alimenta la crisi interna. Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni affrontano una sanzione pecuniaria da 500mila euro ciascuno dopo la violenta colluttazione avvenuta negli spogliatoi di Valdebebas l’8 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Real Madrid: multa da 500mila euro per Valverde e Tchouaméni

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BREAKING: Il Real Madrid multa Valverde e Tchouameni di 500mila euro ciascuno per rissa2026-05-08 17:17:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: 101 Great Goals è un editore globale...

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