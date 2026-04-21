Il prossimo 10 maggio, il match tra le due squadre di calcio più popolari della Spagna si disputerà al Camp Nou. La Liga ha ufficializzato la data, che rappresenta l’ultimo Clasico della stagione. La partita si svolgerà nella cornice dello stadio di Barcellona, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per questa sfida. La conferma è arrivata da fonti ufficiali della lega spagnola.

2026-04-20 17:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Barcellona ospiterà il Real Madrid nell’ultimo Clasico della stagione domenica 10 maggio, ha confermato LaLiga. Il Barça di Hansi Flick ha un vantaggio di nove punti sul Real Madrid nella corsa al titolo e dovrebbe subire diversi errori da questo punto in poi per correre il rischio di cedere quel vantaggio. A seconda dei risultati nelle prossime settimane, il primo Clasico al Camp Nou dal 2023 potrebbe vedere il Barça incoronato campione per la seconda stagione consecutiva. L’inizio della partita è previsto alle 21:00 ora locale (20:00 BST). I Los Blancos hanno prevalso nella gara d’andata di questa stagione, vincendo 2-1 grazie ai gol di Kylian Mbappe e Jude Bellingham.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Barcellona-Real Madrid: confermata la data del Camp Nou Clasico

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