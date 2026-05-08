Real Madrid | che ore sono canali e dove guardare ‘El Clásico’ in TV e online dalla giornata 35 della Liga EA Sports

Domenica 10 maggio alle 21:00 si svolgerà il match tra Barcellona e Real Madrid, valido per la giornata 35 della Liga EA Sports. La partita si giocherà allo stadio Spotify Camp Nou e sarà trasmessa in diretta sia in televisione che online. I tifosi potranno seguire l’incontro sui canali dedicati e piattaforme digitali dedicate alla copertura sportiva della competizione.

2026-05-08 15:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: B Arcelona e Real Madrid affrontano il Domenica 10 maggio alle 21:00 su Spotify Camp Nou nella partita corrispondente alla giornata 35 della Liga EA Sports. Lui Barça può essere incoronato campione La Liga EA Sports se riesce a vincere Real Madrid. La classica spagnola può essere decisiva per il futuro del campionato. A che ora è Barcellona – Real Madrid di LaLiga EA Sports. La partita tra Barcellona e Real Madrid della 35a giornata della Liga EA Sports si giocherà domenica 10 maggio alle 21:00. Dove guardare Barcellona – Real Madrid della Liga in TV e online EA Sports.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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