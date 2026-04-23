Villarreal | calendario dove guardare in TV e canale la partita della Liga EA Sports

Nella giornata di oggi, in Spagna, si è parlato della partita del Villarreal in Liga EA Sports, con dettagli sul calendario e sui canali televisivi dove seguirla. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che cerca di mantenere vive le speranze di restare in massima serie. La notizia è stata riportata dal quotidiano Marca, senza ulteriori commenti o analisi.

2026-04-23 08:47:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lui Oviedo Vuole continuare a sognare la permanenza. La squadra asturiana è a cinque punti dalla salvezza e dalla vittoria contro il Villarreal gli avrebbe permesso di sopravvivere nella lotta per restare La Liga EA Sports. Da parte sua, il Villarreal Vuole continuare la sua buona forma. La squadra gialla vuole continuare ad aggiungere punti per raggiungere l’obiettivo della qualificazione Lega dei Campioni. A che ora è Oviedo – Villarreal di LaLiga EA Sports. La partita tra Oviedo e Villarreal Si gioca oggi la giornata 33 della Liga EA Sports Giovedì 23 aprile alle 21:30 Dove guardare Oviedo – Villarreal di LaLiga EA Sports in TV e online.🔗 Leggi su Justcalcio.com Benfica-Real Madrid 4-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Real Madrid – Atlético: programma e dove guardare oggi la partita della Liga in TV EA Sports A che ora gioca il Barcellona contro il Celta Vigo: programma e dove guardare oggi la partita della Liga in TV EA Sports2026-04-22 09:17:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Barcellona E Celtico di Vigo Si affronteranno questo...