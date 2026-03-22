Real Madrid – Atlético | programma e dove guardare oggi la partita della Liga in TV EA Sports

2026-03-22 16:24:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: R Real Madrid e Atlético Madrid Si affrontano domenica 22 marzo alle 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu nella partita corrispondente alla giornata 29 della Liga EA Sports Lui Real Madrid arriva al derby dopo aver vinto Elche mentre il Atletico Di Madrid arriva al derby dopo aver vinto Getafe. Per quanto riguarda la posta in gioco, è chiaro che sono i bianchi quelli che non possono permettersi di inciampare, con il Barça quattro punti, mentre i rojiblancos hanno abbandonato da tempo la lotta per il titolo e ora sono nove punti dietro ai bianchi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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