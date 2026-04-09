Palazzo Fienga via ai lavori di demolizione - da simbolo della moderna imprenditoria a roccaforte del clan Gionta

Il prefetto di Napoli ha annunciato l'inizio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga, con la presenza del commissario straordinario e delle forze dell'ordine. Alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanti dell’Agenzia del Demanio. L'edificio, un tempo simbolo dell’imprenditoria moderna, è stato recentemente riconosciuto come quartier generale di un clan criminale. I lavori preliminari segnano l’avvio di un intervento volto alla riqualificazione dell’area.

È il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a rendere noto che, alla presenza del commissario straordinario per la riqualificazione Giuseppe Priolo, dei rappresentanti delle Forze dell’ordine e dell’Agenzia del Demanio, sono stati avviati, i lavori preliminari al successivo intervento di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Torre Annunziata, ok regolamento delle entrate comunali. Approvata la variante urbanistica per la demolizione di Palazzo FiengaVia libera al nuovo regolamento delle entrate e alla variante urbanistica per l’area di Palazzo Fienga. Cunicolo segreto: arrestato il latitante del clan GiontaUn 37enne affiliato al clan Gionta è stato catturato dopo mesi di latitanza, nascosto in un cunicolo segreto all’interno di un rudere abbandonato. Temi più discussi: Torre Annunziata, Palazzo Fienga: nodo sottoservizi per l’abbattimento; Finalmente raso al suolo l’orribile Palazzo Fienga; Beni confiscati e conflitti d’interesse: il cortocircuito al Comune di Torre Annunziata; Pompei, Claudio D’Alessio inaugura Casa Pompei e presenta le liste. Palazzo Fienga, via ai lavori di demolizione - da simbolo della moderna imprenditoria a roccaforte del clan GiontaAvviati oggi i lavori preliminari, un giardino pubblico al posto del palazzo simbolo del potere del clan Gionta ... napolitoday.it Torre Annunziata, Palazzo Fienga: tra un mese via all'abbattimento integrale. Il Prefetto: 'Segnale forte per la città'Di Bari sull'ex fortino del clan Gionta: 'Frutto di un lavoro congiunto tra tutte le Amministrazioni dello Stato' ... lostrillone.tv Torre Annunziata, a Palazzo Fienga partiti i lavori preliminari per la demolizione #notizie #attualità x.com ilcorrierino.it. Adam Griffith · Laconia. Torre Annunziata, Palazzo Fienga: un altro passo verso la demolizione dell'ex fortino dei Gionta. Via ai lavori per spostare i sottoservizi. Articolo nei commenti - facebook.com facebook