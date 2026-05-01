Conference League | Alemao accende il sogno del Rayo Vallecano

Nella partita di giovedì, Alemao ha segnato al 54' portando il Rayo Vallecano alla vittoria per 1-0 contro lo Strasburgo. Con questo risultato, la squadra spagnola si è aggiudicata un vantaggio importante nella semifinale di Conference League, alimentando le possibilità di avanzare nella competizione europea. La sfida si è conclusa con il gol decisivo di Alemao, che ha permesso ai madrileni di mettere un piede nella finale.

? Cosa sapere Alemao segna al 54' e il Rayo Vallecano batte lo Strasburgo 1-0 giovedì.. Il vantaggio in semifinale di Conference League apre le speranze europee degli spagnoli.. Il Rayo Vallecano conquista un vantaggio fondamentale nella semifinale di andata della Conference League battendo lo Strasburgo per 1-0 giovedì 30 aprile 2026, grazie a una rete di Alemao al minuto 54. La sfida tra le due formazioni si è decisa su un singolo episodio tecnico che ha dato il via al sogno europeo degli spagnoli. Al secondo tempo, precisamente al 54?, Alemao ha trovato lo spazio necessario per colpire la palla in torsione, indirizzandola oltre la linea di porta e superando l’intervento del portiere Izi Palazon.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conference League: Alemao accende il sogno del Rayo Vallecano Notizie correlate Rayo Vallecano-AEK Atene (Conference League, 09-04-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Vallecas vive il sognoIl sogno del Rayo Vallecano di arrivare in fondo in Europa prosegue: i Matagigantes sono arrivati ai quarti di Conference League e giovedì... Diretta gol Conference League LIVE: Crystal Palace espugna il campo dello Shakhtar, 0-0 Rayo Vallecano StrasburgoCalciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Conference League: Alemao dà la vittoria al Rayo, Palace corsaro a Cracovia; Conference League, il Rayo batte 1-0 lo Strasburgo grazie ad Alemao; Conference League, le formazioni ufficiali di Rayo-Strasburgo e Shakhtar-Crystal Palace. Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0, andata semifinale Conference League: Alemão regala la vittoria al RayoSegui tutte le ultime notizie sulla UEFA Conference League 2025/2026 dal sito ufficiale UEFA.com. Tra cui ultimi approfondimenti, video, report delle partite e molto altro. it.uefa.com Conference League, il recap dell'andata delle semifinali: Crystal Palace e Rayo in vantaggioPrime indicazioni importanti dalle semifinali di Conference League, con le gare d’andata che iniziano a delineare il quadro verso la finale. Colpi. tuttomercatoweb.com Crystal Palace e Rayo Vallecano si aggiudicano l’andata delle semifinali di Conference League Gli inglesi battono lo Shakhtar 1-3 grazie al solito Sarr e ad un super Kamada, dopo aver eliminato la Fiorentina. Gli spagnoli, invece, vincono di misura sulla so - facebook.com facebook Conference League, il calendario e gli orari delle semifinali #SkySport #SkyUECL x.com