Nella semifinale di Conference League, il Rayo Vallecano si porta avanti contro lo Strasburgo grazie a un gol di Alemao. La partita si sta giocando con un punteggio favorevole ai padroni di casa, che hanno trovato il vantaggio in una fase della prima parte. La squadra ospite cerca di reagire, ma finora non è riuscita a pareggiare o superare gli avversari. La sfida continua con intensità, con entrambe le formazioni che cercano di ottenere il risultato migliore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Rayo Vallecano ha ottenuto una preziosa vittoria nella semifinale di andata della UEFA Conference League, superando il Strasbourg con un punteggio di 1-0. L’eroe della serata è stato il giovane attaccante brasiliano Alemao, che ha segnato l’unico gol del match. La partita, disputata giovedì allo stadio di Vallecas, ha visto il Rayo adattarsi bene alla pressione degli avversari, mostrando un gioco solido e determinato. Alemao, arrivato al Rayo da poco tempo, si è già guadagnato la fiducia del pubblico e della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rayo Vallecano conquista il vantaggio contro lo Strasburgo nella semifinale di Conference League.

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