Conference League Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0 | il gol

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di andata della Conference League, il Rayo Vallecano si impone sullo Strasburgo con un risultato di 1-0. La partita si è decisa grazie a un gol segnato nel corso del secondo tempo. La squadra spagnola ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, ottenendo così un risultato favorevole in vista della gara di ritorno.

Nella semifinale di andata di Conference League il Rayo Vallecano batte lo Strasburgo con un gol di Alemao, che in torsione gira in rete l'angolo di Izi Palazon: guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Conference League, Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0: il gol

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