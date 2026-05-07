La finale della Conference League si disputerà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, dopo che entrambe le squadre hanno superato i loro avversari nelle semifinali. La squadra inglese ha eliminato lo Shakhtar Donetsk con il risultato complessivo di 4-2, dopo aver vinto 2-1 nel match di ritorno e perso 1-0 all’andata. La formazione spagnola ha invece battuto lo Strasburgo, confermando il risultato accumulato nel doppio confronto. La partita finale si giocherà il 27 maggio a Lipsia.

A Lipsia, il 27 maggio, se la vedranno Crystal Palace e Rayo Vallecano. Eliminate in semifinale Shakhtar Donetsk e Strasburgo. Le semifinali di Conference hanno emesso questi verdetti, che erano anche quelli dell'andata. Il Palace ha vinto 2-1 sugli ucraini di Donetsk dopo il 3-1 dell'andata e il Rayo ha regalato il bis sulla squadra di O'Neil, 1-0 all'andata in Spagna e 1-0 al ritorno in Francia (con rigore sbagliato dai padroni di casa in pieno recupero). a breve il servizio completo .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conference, la finale sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano. Eliminate Shakhtar e Strasburgo

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