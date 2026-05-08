Ravenna così un autista usava identità false e rubava carichi alle aziende | colpi per 350mila euro arrestato

Una persona è stata arrestata a Ravenna con l'accusa di aver usato identità false e di aver rubato carichi alle aziende di trasporto. La Polizia Stradale ha individuato un autista coinvolto in quattro furti, che hanno causato danni complessivi di circa 350.000 euro. L'uomo, ritenuto un truffatore seriale, è stato fermato dopo aver messo a segno diversi colpi nel settore dei trasporti.

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È stato individuato il presunto autore di quattro truffe aggravate nel settore del trasporto merci, per un valore complessivo di 350.000 euro. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, è stata condotta dalla Polizia Stradale e ha permesso di ricostruire un articolato sistema di frode ai danni di diverse aziende italiane. Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha avuto inizio dopo un episodio avvenuto nel giugno 2024. In quell’occasione, un carico di mosto d’uva concentrato, dal valore superiore a 80.000 euro, era stato sottratto presso uno stabilimento della provincia di Ravenna.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ravenna, così un autista usava identità false e rubava carichi alle aziende: colpi per 350mila euro, arrestato Notizie correlate Una serie di truffe da 350mila euro, un uomo nel mirino della Polizia: carichi di merce rubati fingendosi trasportatoreUn sistema di truffe da 350mila euro messo in atto fingendosi trasportatore e sottraendo così diversi carichi di merce. Alessandria, così rubava beni personali e cibo agli infermieri di notte: arrestato in flagranzaEseguito un arresto ad Alessandria per furto aggravato nella notte del 12 marzo 2026. Una raccolta di contenuti Ravenna, così un autista usava identità false e rubava carichi alle aziende: colpi per 350mila euro, arrestatoIndividuato dalla Polizia Stradale di Ravenna un truffatore seriale: quattro episodi e 350.000 euro di danni nel trasporto merci. virgilio.it Si fingeva autotrasportatore e caricava merce non sua: quattro truffe per un valore di 350mila euroUn uomo si fingeva autotrasportatore e caricava merce non sua: quattro truffe per un valore di 350mila euro, denunciato ... ravennaedintorni.it