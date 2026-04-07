Alessandria così rubava beni personali e cibo agli infermieri di notte | arrestato in flagranza

Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di aver rubato beni personali e cibo agli infermieri durante le ore notturne in diverse strutture sanitarie della provincia. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto segnalazioni di furti ripetuti, e nel corso dell’intervento sono stati trovati gli oggetti rubati. L’indagato è stato condotto in carcere e le autorità stanno accertando altri eventuali episodi analoghi.

Eseguito un arresto ad Alessandria per furto aggravato nella notte del 12 marzo 2026. L’uomo è stato fermato dopo essere stato sorpreso all’interno di una struttura sanitaria, dove aveva sottratto generi alimentari e beni personali, approfittando delle ore notturne. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto il divieto di dimora nell’intera provincia per l’indagato. Le indagini e la segnalazione del personale sanitario Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio a seguito di alcune segnalazioni provenienti dal personale sanitario di diversi presidi ospedalieri cittadini. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Alessandria, così rubava beni personali e cibo agli infermieri di notte: arrestato in flagranza Leggi anche: Noto runner arrestato a Udine, così rubava scarpe nuove lasciando nel negozio quelle già usate Adamo Massa finto tecnico del gas: così il rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo rubava agli anziani nelle caseSarà eseguita il 22 gennaio l'autopsia sul corpo di Adamo Massa, il 37enne di etnia Rom, domiciliato nel torinese, morto dopo essere stato ferito...