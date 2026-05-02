Elezioni Pontenure rinasce si presenta in tre incontri pubblici | gli appuntamenti

Elezioni comunali 2026, il candidato sindaco Sergio Fuochi e la sua lista "Pontenure Rinasce" si presenteano la prossima settimana a Pontenure, Muradello e Valconasso in incontri pubblici con i cittadini.Il primo incontro è previsto per lunedì 4 maggio alle ore 21 a Villa Raggio (Pontenure): poi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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