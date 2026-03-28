Omicidio Diabolik la Corte d’Appello di Roma conferma l’ergastolo per Raul Esteban Calderon

La Corte d’Appello di Roma ha confermato l’ergastolo per Raul Esteban Calderon, condannato per l’omicidio noto come “Diabolik”. La sentenza arriva dopo il processo che si è svolto nei mesi scorsi, con i giudici che hanno ribadito la condanna già emessa in primo grado. La decisione è stata comunicata nella giornata del 27 marzo.

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno confermato ieri, 27 marzo, la condanna all’ergastolo Raul Esteban Calderon, il cui vero nome è Gustavo Alejandro Musumeci, per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, storico capo degli Irriducibili, conosciuto come Diabolik, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. I giudici, secondo quanto riportato da LaPresse hanno però confermato anche, come già stabilito nella sentenza di primo grado, l’esclusione del metodo mafioso. Nella scorsa udienza la procura generale della Corte d’Appello di Roma aveva chiesto la conferma della condanna per l’esecutore materiale del delitto, ma anche di riconoscere il metodo mafioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Diabolik, la Corte d’Appello di Roma conferma l’ergastolo per Raul Esteban Calderon Articoli correlati Omicidio Diabolik, appello Roma conferma ergastolo a Calderon: escluso il metodo mafiosoI giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma, hanno confermato condanna all’ergastolo Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro... Omicidio Diabolik, chiesto ergastolo per il presunto killer Calderon: “E’ un delitto di mafia”Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Roma ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo, e il riconoscimento... Aggiornamenti e notizie su Omicidio Diabolik Temi più discussi: Omicidio Diabolik, ergastolo confermato a Calderon; Omicidio Diabolik, confermato l’ergastolo per Calderon; Omicidio Diabolik, confermato l’ergastolo per Calderon. Escluso il metodo mafioso; Omicidio di Torvajanica: confermato il carcere a vita per Calderon, ma non fu mafia. Omicidio Diabolik, ergastolo confermato a CalderonLa Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato l’ergastolo a Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro Musumeci, per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso il 7 agos ... radiocolonna.it Omicidio Diabolik, appello Roma conferma ergastolo a Calderon: escluso il metodo mafiosoI giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma, hanno confermato condanna all'ergastolo Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro Musumeci, per ... lapresse.it ROMA - I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma, hanno confermato condanna all’ergastolo Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro Musumeci, per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, storico capo degli Irriducibili, conosciuto come Diabolik, uc - facebook.com facebook