Rapina da 325mila euro a Ravenna | due indagati arrestati a Cerignola

Due uomini sono stati arrestati a Cerignola in seguito a una rapina avvenuta a Ravenna, durante la quale sono stati sottratti circa 325mila euro. La rapina si è verificata in pochi minuti, sollevando interrogativi su come i criminali siano riusciti a fuggire così rapidamente. Un errore semplice ha consentito alle forze dell’ordine di rintracciarli in Puglia, portando all’arresto dei due sospetti.

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? Domande chiave Come hanno fatto i rapinatori a scappare in soli tre minuti?. Quale errore banale ha permesso di rintracciare i criminali in Puglia?. Chi sono gli altri due complici ancora ricercati dalla polizia?. Come hanno usato le targhe clonate per ingannare le forze dell'ordine?.? In Breve Rapina avvenuta il 10 novembre presso il centro commerciale Esp di Ravenna.. Due uomini di San Severo arrestati a Cerignola dopo la ricostruzione del colpo.. Identificazione tramite GPS su un'Alfa Romeo e filmati di una rosticceria pescarese.. Indagini in corso per rintracciare gli altri due membri del commando di quattro persone.. Due uomini di San...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina da 325mila euro a Ravenna: due indagati arrestati a Cerignola Notizie correlate Rapina in trasferta da 325mila euro: la polizia arresta due giovani pugliesiDue giovani di 32 e 27 anni, originari di San Severo, nel Foggiano, sono stati arrestati dalla polizia di Ravenna per la rapina a due gioiellerie di... Rapinarono gioiellerie (325mila euro) a Ravenna, malviventi arrestati: a incastrarli la "sosta" in una rosticceria del PescareseLa polizia di Stato ha tratto in arresto due presunti componenti del commando che lo scorso 10 novembre assaltò le gioiellerie 'Si' Anelli' e 'La... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rapina da 325mila euro a Ravenna, arrestati due giovani pugliesi; Rapina da 325mila euro all’Esp, arrestati due componenti della banda; Ravenna, il video della clamorosa rapina da 325mila euro in due gioiellerie di un centro commerciale : arrestati due sanseveresi; Rapina da 325 mila euro a Ravenna: arrestati due giovani di San Severo. Rapina da 325mila euro a Ravenna, arrestati due giovani pugliesiDue giovani di 32 e 27 anni, originari di San Severo, nel Foggiano, sono stati arrestati dalla polizia di Ravenna per la rapina a due gioiellerie di un centro commerciale della città romagnola che la ... ansa.it Rapina da 325mila euro in due gioiellerie di Ravenna, arrestati due giovani di San Severoil colpo messo a segno il 10 novembre scorso. I due sono stati bloccati a Cerignola. Decisivo nelle indagini il gps a bordo di una delle auto rubate ... rainews.it Telesveva. . Ravenna, il video della clamorosa rapina da 325mila euro in due gioiellerie di un centro commerciale: arrestati due sanseveresi #sansevero #cronaca #arresti #rapina - facebook.com facebook Le indagini sulla rapina da film alla Crédit Agricole non hanno ancora individuato i responsabili, ma gli elementi emersi delineano uno schema ricorrente. Ce ne parla @BozzaGaia su #SkyInsider x.com