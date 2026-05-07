Due giovani, di 32 e 27 anni provenienti da San Severo, nel Foggiano, sono stati fermati dalla polizia di Ravenna con l’accusa di aver messo a segno una rapina in due gioiellerie di un centro commerciale cittadino. Durante l’episodio, sono stati sottratti circa 325.000 euro. Le forze dell’ordine hanno condotto le operazioni che hanno portato all’arresto dei due uomini.

Due giovani di 32 e 27 anni, originari di San Severo, nel Foggiano, sono stati arrestati dalla polizia di Ravenna per la rapina a due gioiellerie di un centro commerciale della città romagnola che la sera del 10 novembre scorso fruttò quasi 325 mila euro di bottino. I due sono stati bloccati nei giorni scorsi a Cerignola, sempre nel Foggiano, in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Ravenna Janos Barlotti su richiesta del Pm Francesco Coco per pericolo di reiterazione del reato, provvedimento confermato più di recente dal Tribunale del Riesame di Bologna. La rapina - come riportato dai due quotidiani locali il Resto del Carlino e Corriere di Romagna - era stata commessa a ridosso dell'orario di chiusura da quattro uomini con guanti e maschere in lattice.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rapina in trasferta da 325mila euro: la polizia arresta due giovani pugliesi

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