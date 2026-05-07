Rapinarono gioiellerie 325mila euro a Ravenna malviventi arrestati | a incastrarli la sosta in una rosticceria del Pescarese

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia dopo essere sospettati di aver preso parte a una rapina avvenuta a Ravenna lo scorso 10 novembre. In quell'occasione, i malviventi avevano svaligiato due gioiellerie all’interno di un centro commerciale, portando via preziosi per circa 325 mila euro. La cattura è arrivata grazie a un dettaglio, la loro sosta in una rosticceria del Pescarese, che ha permesso agli agenti di identificarli e fermarli.

La polizia di Stato ha tratto in arresto due presunti componenti del commando che lo scorso 10 novembre assaltò le gioiellerie 'Si' Anelli' e 'La Gioielleria' all'interno del centro commerciale Esp di Ravenna, portando via preziosi per circa 325mila euro. Come riporta l'Agi, in carcere sono.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Colpo da 325mila euro in gioielleria: in manette due sanseveresi incastrati per la sosta in rosticceriaDue uomini di San Severo sono stati arrestati dalla polizia perchè ritenuti presunti componenti del commando che il 10 novembre scorso ha assaltato... Caltanissetta, così hanno rapinato una tabaccheria e sono fuggiti al cimitero: malviventi arrestatiArresti a Caltanissetta, dove tre pregiudicati della provincia di Enna sono stati intercettati subito dopo una rapina aggravata in una tabaccheria. Approfondimenti e contenuti Rapinarono gioiellerie (325mila euro) a Ravenna, malviventi arrestati: a incastrarli la sosta in una rosticceria del PescareseLa polizia di Stato ha tratto in arresto due presunti componenti del commando che lo scorso 10 novembre assaltò le gioiellerie 'Si' Anelli' e 'La Gioielleria' all'interno del centro commerciale Esp di ... ilpescara.it Rapinarono gioielleria, presa la bandaArrestati gli autori della rapina messa a segno in una gioielleria in centro a Perugia. Fondamentale la testimonianza di un tassista. Bottino da 120mila euro ... rainews.it