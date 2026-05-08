La Cassazione ha confermato una condanna a tre anni di carcere in relazione a una rapina avvenuta nel 2009, durante la quale l'aggressore ha utilizzato una cintura al collo della vittima. La vicenda ha visto la difesa cercare di giustificare la colluttazione con l'accusa, mentre i dettagli sulla modalità di violenza e le motivazioni del tentativo di difesa non sono stati approfonditi nel provvedimento. La sentenza si basa sulle evidenze emerse nel processo.

? Domande chiave Come è stata commessa la violenza durante la rapina del 2009?. Perché la difesa ha tentato di giustificare la colluttazione avvenuta?. Quali sono le motivazioni della Cassazione per respingere il ricorso?. Come influirà questa condanna definitiva sulla vita attuale del condannato?.? In Breve Rapina avvenuta nel 2009 con furto di 200 euro e carnet di assegni.. Corte d'Appello di Roma ha emesso la condanna il 30 aprile 2025.. Aggressione avvenuta a Viterbo con lesioni fisiche e morali alla vittima.. Iacopo Di Marzio si è costituito presso il carcere Nicandro Izzo.. Iacopo Di Marzio, un uomo di 39 anni originario di Viterbo, si è costituito mercoledì pomeriggio presso il carcere Nicandro Izzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina con cintura al collo: la Cassazione conferma i 3 anni di carcere

Notizie correlate

"Portò un pacco di droga in carcere al figlio durante un colloquio": la Cassazione conferma i domiciliariLa corte di cassazione ha respinto il ricorso di Salvatore Morello, gelese di 61 anni, confermando gli arresti domiciliari disposti nell'operazione...

Scommesse illegali per la camorra: la Cassazione conferma il carcere per un esponente dei LicciardiLa Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un uomo accusato di far parte di un'associazione dedita alla gestione illegale di...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Milano, serata di paura al Politecnico: giovanissimi rapinano 4 ragazzi per una cintura, un telefono e 10 euro; Ho tentato la rapina perchè ho fame, signor giudice: 59enne resta in carcere; Jacopo Di Marzio torna in carcere: irreperibile per due mesi, si è costituito per una rapina di 20 anni fa; Rapina al pescatore: 16enni fermati con la Vespa rubata.

Milano, serata di paura al Politecnico: giovanissimi rapinano 4 ragazzi per una cintura, un telefono e 10 euroGli aggressori hanno accerchiato il gruppetto minacciandolo per pochi spiccioli e una collanina: il tempestivo intervento della polizia ha evitato il peggio e restituito la refurtiva ... milanotoday.it

«Mi ha aggredita in casa, non lo avevo mai visto prima. Sono riuscita a scappare e chiedere aiuto. » Nelle ultime ore, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 21 anni in provincia di Verona, accusato di aver commesso una violenza sessuale e una rapina ag - facebook.com facebook

Rapina all'Eurospin: scappa con la merce e aggredisce guardia giurata ift.tt/Ng8AELY x.com