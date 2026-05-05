Scommesse illegali per la camorra | la Cassazione conferma il carcere per un esponente dei Licciardi

La Cassazione ha confermato la misura cautelare in carcere per un uomo coinvolto in un'indagine sulle scommesse illegali gestite da un'associazione collegata al clan Licciardi di Napoli. Le accuse riguardano la partecipazione a attività di gestione di giochi e scommesse non autorizzate. La decisione si basa sulle risultanze investigative e sulla richiesta della procura.

La Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un uomo accusato di far parte di un'associazione dedita alla gestione illegale di giochi e scommesse, secondo gli inquirenti legata al clan Licciardi di Napoli.Come riporta Agipronews, la Suprema corte ha ritenuto legittima.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Scommesse illegali online: confermato il carcere per esponente del clan RussoLa Corte di Cassazione conferma la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto indagato per associazione mafiosa e... Scommesse illegali, la Cassazione conferma la custodia cautelare per due persone: “Partecipazione attiva a clan criminale”La Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli, accusati di aver fatto parte del clan Russo, una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scommesse illegali, la Cassazione conferma la custodia cautelare per due persone: Partecipazione attiva a clan criminale; La società che vigila sulle scommesse per la Fifa scommette illegalmente; Caso scommesse, Damon Jones si dichiara colpevole: Truffavo con un ex giocatore NBA; Colpo al clan Russo di Nola, 23 in manette per traffico di stupefacenti. Scommesse illegali a Napoli, Cassazione conferma la custodia cautelare per due persone: Partecipazione attiva a clan criminaleROMA – La Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli, per aver fatto parte di un’associazione di stampo mafioso (il clan Russo), operativa nel comune di No ... cronacaflegrea.it Scommesse illegali, la Cassazione conferma la custodia cautelare per due persone: Partecipazione attiva a clan criminaleLa Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli, accusati di aver fatto parte del clan Russo, una associazione di stampo mafioso attiva nel comune di Nola e ... napolitoday.it Particolarmente rilevante è la parte relativa alle scommesse illegali, considerate una delle principali fonti di reddito dell’organizzazione. La Corte di Cassazione valorizza le intercettazioni dalle quali emerge la volontà di subentrare nella gestione del settore e - facebook.com facebook