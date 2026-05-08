Rancore e la lotta contro il vuoto della musica | Storie e connessioni da scovare I concerti sono uno scambio autentico

Rancore ha commentato il rapporto tra musica e ascolto durante un evento a Milano, evidenziando come le canzoni siano spesso radiofoniche soltanto se non disturbano mentre si parla sopra. Ha sottolineato anche l’importanza di scoprire storie e connessioni attraverso la musica, considerando i concerti come momenti di scambio autentico tra artisti e pubblico. La sua riflessione si inserisce in un contesto di discussione più ampio sul ruolo della musica nella vita quotidiana.

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Milano, 8 maggio 2026 – Fastidioso da ammettere, ma quella che “le canzoni alla fine sono radiofoniche solo se non ti distraggono quando ci parli sopra”, come canta Rancore in “Basta!”, è una verità. Ed è contro questo rumore di niente, questa idea della musica come elemento di sottofondo, che il rapper romano, all’anagrafe Tarek Iurcich - madre egiziana e padre italiano di origini istriane - concepisce lo spettacolo con cui torna stasera al Fabrique per annodare i fili dell’ultimo album “Tarek da colorare” a quelli del predecessore “Xenoverso”, uscito quattro anni fa. https:www.ilgiorno.itculturarancore-concerto-fabrique-c889d064 Tarek, parliamo dunque di colori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rancore e la lotta contro il vuoto della musica: “Storie e connessioni da scovare. I concerti sono uno scambio autentico” Notizie correlate Pensieri e musica della Liberazione, al Municipale “Canti del Resistere. Storie di donne in lotta”Per celebrare l’81° anniversario della Liberazione, debutta in prima assoluta “Canti del Resistere. Uno dei concerti più grandi della storia ungherese, contro Viktor OrbánVenerdì, due giorni prima delle elezioni, a Budapest 50 artisti hanno suonato per 7 ore di fronte a centinaia di migliaia di persone Venerdì a... Contenuti utili per approfondire Si parla di: La grande bellezza; George Clooney condanna la violenza dopo l'attacco di Trump: Cosa dobbiamo fare di questo Paese?.