Uno dei concerti più grandi della storia ungherese contro Viktor Orbán

Venerdì, a Budapest, si è svolto uno dei concerti più grandi nella storia ungherese, con oltre 50 artisti che si sono esibiti per sette ore. L’evento si è tenuto a due giorni dalle elezioni e ha attirato un vasto pubblico. La manifestazione ha avuto come obiettivo principale esprimere dissenso contro il governo in carica, in particolare contro il primo ministro Viktor Orbán. L’evento ha coinvolto persone di diverse età e background, riunite in un’unica occasione di protesta.

Venerdì, due giorni prima delle elezioni, a Budapest 50 artisti hanno suonato per 7 ore di fronte a centinaia di migliaia di persone Venerdì a Budapest c’è stato uno dei concerti più grandi della storia dell’Ungheria: è durato più di sette ore, dalle 16 alle 23, hanno partecipato 50 musicisti e musiciste e ad ascoltarlo c’erano centinaia di migliaia di persone. L’evento è stato una grossa manifestazione contro il primo ministro Viktor Orbán, a due giorni dalle elezioni parlamentari che si terranno domenica e che sono tra le più importanti della storia recente del paese. Per la prima volta in 16 anni Orbán rischia di perdere. Secondo i sondaggi il candidato dell’opposizione, Péter Magyar, ha un grande vantaggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Uno dei concerti più grandi della storia ungherese, contro Viktor Orbán I leader europei accusano di “slealtà” il primo ministro ungherese Viktor OrbánI leader dell’Unione europea hanno lanciato dure accuse contro il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che nel vertice di Bruxelles del 19 marzo ha... Leggi anche: Frances Tiafoe esalta Jannik Sinner: “Uno dei più grandi di sempre, uno dei colpitori migliori della storia”