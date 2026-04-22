Pensieri e musica della Liberazione al Municipale Canti del Resistere Storie di donne in lotta

Per l’81° anniversario della Liberazione, viene presentato al Teatro Municipale uno spettacolo intitolato “Canti del Resistere. Storie di donne in lotta”. L’evento, realizzato dalla Fondazione Teatri di Piacenza, è una nuova produzione inserita nella stagione dedicata alle scuole, e debutta in prima assoluta. Lo spettacolo combina musica e racconti legati alla Resistenza e alle esperienze delle donne coinvolte in quegli eventi.

Per celebrare l’81° anniversario della Liberazione, debutta in prima assoluta “Canti del Resistere. Storie di donne in lotta”, nuova commissione della Fondazione Teatri di Piacenza nell’ambito della Stagione Young rivolta alle scuole. L’opera, con la musica di Paolo Marzocchi e il libretto di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Tredozio celebra la Liberazione: un pomeriggio tra storia, libri e canti della ResistenzaIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il comune di Tredozio si prepara a vivere un intenso pomeriggio di memoria... Leggi anche: Melito, lotta della Municipale al commercio abusivo: multe per 10mila euro in occasione della Festa della Donna Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Roma Capitale e resistenza il 25 aprile: come si festeggia la Liberazione; Alba celebra l’81° anniversario della Liberazione: una settimana di eventi tra memoria, teatro e cammini resistenti. In prima assoluta a Piacenza Canti del Resistere. Storie di donne in lottaIn occasione dell'81/o anniversario della Liberazione, la Fondazione Teatri di Piacenza mette in scena al Teatro Municipale, la prima assoluta di Canti del Resistere. Storie di donne in lotta, nuova ... ansa.it