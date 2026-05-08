Rampe obbligatorie nei locali | via alle sanzioni contro le barriere architettoniche

A Bologna, le nuove norme prevedono sanzioni per chi non rispetta le regole sulle barriere architettoniche. Secondo quanto stabilito, anche un gradino di soli 2,5 centimetri può rendere inaccessibile un negozio, un bar o una farmacia. La legge impone l’obbligo di rampe e accessi senza ostacoli per garantire l’accessibilità a tutti. La questione riguarda quindi la presenza di barriere architettoniche in spazi pubblici e privati.

A Bologna basta un gradino di 2,5 centimetri per trasformare un negozio, un bar o una farmacia in un luogo non accessibile. Un ostacolo minimo per molti, ma sufficiente per impedire l’ingresso a chi si muove in carrozzina o ha difficoltà motorie. E ora il Comune ha deciso di intervenire con un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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