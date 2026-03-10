Un nuovo kit include rampe mobili, menu in Braille e segnali luminosi per bar e ristoranti. L’obiettivo è facilitare l’accesso a persone con disabilità motoria e visiva, eliminando ostacoli come gradini o barriere architettoniche. Le rampe sono facilmente trasportabili e possono essere posizionate all’ingresso, mentre i menu in Braille rendono più semplice la scelta dei piatti.

Una rampa mobile che permetta di entrare nel locale nel caso ci sia un gradino o un qualsiasi rialzo, un campanello per segnalare la propria presenza davanti all’ingresso qualora dovesse essercene bisogno, un Qr code in braille per scaricare i menù in formato digitale accessibile, e, ancora, vassoi fatti apposta per essere facilmente usati e portati con sé da chi si muove su una sedia a rotelle, tavoli su misura sempre per chi si muove su una sedia a rotelle e, infine, stim toys, vale a dire: strumenti sensoriali per persone neurodivergenti. Questo il kit messo a punto da Yam112003 e Just People con l’obiettivo di rendere bar, pub e ristoranti davvero accessibili alle persone con disabilità e a quelle neurodivergenti e presentato ieri mattina a Combo Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Contro le barriere in bar e ristoranti. In un kit rampe, Lis e menù in Braille

