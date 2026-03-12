Per mezzo secolo dietro al banco del negozio di alimentari Irma ad Bases festeggia i 100 anni

Irma “ad Bases” ha compiuto 100 anni e da oltre cinquant’anni gestisce il negozio di alimentari nel centro di San Martino dei Mulini. Il sindaco di Santarcangelo ha partecipato alle celebrazioni ufficiali, riconoscendo il ruolo di Irma come figura storica del paese e punto di riferimento per la comunità locale. La donna ha trascorso la sua vita tra le corsie del suo negozio, diventando un simbolo del quartiere.

A San Martino dei Mulini l’omaggio alla storica commerciante. Il sindaco Sacchetti: “Ha dato da mangiare a tutti" Una vita intrecciata con la storia quotidiana di San Martino dei Mulini. Il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti ha voluto rendere omaggio ai 100 anni di Irma “ad Bases”, storica figura del paese e per decenni punto di riferimento con il suo negozio di alimentari all’incrocio tra la Marecchiese e la Trasversale Marecchia. "Cento anni della "Irma ad bases" sono una vita vissuta dentro San Martino dei mulini - racconta il sindaco Sacchetti -. Un pezzo di mondo grande quanto un angolo di un incrocio, quello tra la traversale Marecchia e la Marecchiese per la precisione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Un secolo di vita e memoria: nonna Rosa festeggia i 100 anni Un secolo di lavoro e passione per la cultura: Lamberto Paradossi festeggia 100 anniIl Comune di Pisa ha fatto gli auguri al signor Lamberto Paradossi in occasione del suo 100esimo compleanno.