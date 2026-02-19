Raggirano un' anziana con la truffa del finto carabiniere a Imperia tre persone arrestate per furto

A Imperia, tre uomini sono stati arrestati dopo aver truffato un’anziana con la finta telefonata di un carabiniere. La vittima ha ricevuto una chiamata in cui le si chiedevano soldi per un falso incidente. Quando ha capito di essere stata ingannata, ha chiamato subito le forze dell’ordine. Gli agenti hanno intercettato i sospetti nel giro di poche ore, recuperando anche parte del denaro sottratto. Le indagini hanno portato all’arresto di tre persone, ora in custodia. La truffa ha coinvolto un’altra vittima pochi giorni prima.

Furto con strappo e truffa ai danni di un'anziana: queste le accuse rivolte a tre persone fermate a seguito di una rapida indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia e dal Nucleo Operativo dei Carabinieri. I fatti sono avvenuti l'11 febbraio, quando una donna e due uomini sono stati individuati come responsabili di un raggiro culminato nel furto di gioielli. L'operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell'ordine di Imperia e la Polizia Locale di Milano, dove i sospetti sono stati arrestati dopo essersi resi responsabili di ulteriori episodi predatori. La truffa del finto carabiniere rappresenta una minaccia concreta per gli anziani, spesso vittime di raggiri messi in atto con metodi ingannevoli.