Raggirano un' anziana con la truffa del finto carabiniere a Imperia tre persone arrestate per furto con trappo

A Imperia, tre uomini sono stati fermati dopo aver truffato un’anziana con la finta chiamata dei carabinieri. La donna aveva ricevuto una telefonata in cui le veniva detto che i suoi soldi erano in pericolo e che un falso militare sarebbe passato a ritirare il denaro. La truffa si è conclusa con il furto di alcuni contanti. Gli investigatori hanno identificato i sospettati e li hanno arrestati in poco tempo. La polizia sta continuando le verifiche sui complici e sui precedenti dei fermati.

Furto con strappo e truffa ai danni di un’anziana: queste le accuse rivolte a tre persone fermate a seguito di una rapida indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia e dal Nucleo Operativo dei Carabinieri. I fatti sono avvenuti l’11 febbraio, quando una donna e due uomini sono stati individuati come responsabili di un raggiro culminato nel furto di gioielli. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine di Imperia e la Polizia Locale di Milano, dove i sospetti sono stati arrestati dopo essersi resi responsabili di ulteriori episodi predatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Truffa del finto carabiniere. Raggirano un’anziana, prese durante la fugaLa truffa del finto carabiniere rappresenta una minaccia concreta per gli anziani, spesso vittime di raggiri messi in atto con metodi ingannevoli.

A Perugia, un uomo di 35 anni e una donna di 47, entrambi provenienti dal Sud e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dopo aver messo in atto la truffa del

