Yanelis Paterna scomparsa a 15 anni da Grottaferrata i famigliari | Aiutateci a ritrovarla

Yanelis Paterna, una ragazza di 15 anni, è scomparsa il 13 marzo da Grottaferrata. I familiari hanno fatto appello pubblico per chiedere aiuto e ritrovarla, descrivendo la giovane come scomparsa da diversi giorni. La sua sparizione ha generato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla.