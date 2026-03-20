Yanelis Paterna scomparsa a 15 anni da Grottaferrata i famigliari | Aiutateci a ritrovarla
Yanelis Paterna, una ragazza di 15 anni, è scomparsa il 13 marzo da Grottaferrata. I familiari hanno fatto appello pubblico per chiedere aiuto e ritrovarla, descrivendo la giovane come scomparsa da diversi giorni. La sua sparizione ha generato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla.
Sono giorni di apprensione per i famigliari di Yanelis Paterna, la 15enne scomparsa il 13 marzo scorso da Grottaferrata. Attenzione alle stazioni ferroviarie e della metropolitana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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