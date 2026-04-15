Dalle prime ore del mattino, i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della procura capitolina, che dispone la misura della custodia cautelare nei confronti di 13 persone, accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manette per Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"

Roma, 13 arrestti nella notte tra cui Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di...

Raffaele Pernasetti, arrestato l’ex boss della MaglianaE’ in corso da questa mattina all’alba una vasta operazione del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Roma.