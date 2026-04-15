Chi è Raffaele Pernasetti Er Palletta della Banda della Magliana | dai furti ai rapporti coi Senese

Il 15 aprile Raffaele Pernasetti, noto come Er Palletta, torna in carcere. È considerato uno dei membri storici della Banda della Magliana, un'organizzazione criminale attiva negli anni passati. Durante la sua attività, ha partecipato a furti e ha mantenuto rapporti con il clan Senese. La sua vicenda giudiziaria si inserisce nel quadro delle indagini sulla criminalità organizzata romana.

Torna in carcere oggi 15 aprile Raffaele Pernasetti, storico boss della Banda della Magliana. Negli anni aveva costruito rapporti solidi con il clan Senese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Banda della Magliana, arrestato Raffaele Pernasetti: chi è l’ex boss ‘Er Palletta’Traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, lesioni e tentato omicidio. Raffaele Pernasetti, killer spietato e spacciatore all’ingrosso. Chi è Er Palletta della Banda della MaglianaRoma, 15 aprile 2026 - Nonostante gli anni Er Palletta non aveva perso il vizio di spacciare droga, Raffaele Pernasetti, uno dei più pericolosi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chi è Raffaele Pernasetti: il ritorno in carcere di Er Palletta della Banda della Magliana; Ex banda della Magliana Pernasetti torna in carcere, chi è 'Er Palletta'; Tredici arresti per droga a Roma: c'è anche Raffaele Pernasetti, detto er Palletta, ex banda della Magliana; Droga a Roma, 13 arresti: c'è anche ex della Banda della Magliana. Raffaele Pernasetti, killer spietato e spacciatore all’ingrosso. Chi è Er Palletta della Banda della MaglianaEra il braccio armato del boss De Pedis. Ha fatto parte della malavita storica romana. Oggi si torna a parlare di lui, 75 anni, perché è tra i 13 arrestati del gruppo di San Basilio, vicino all’’ndran ... quotidiano.net Chi è Raffaele Pernasetti, Er Palletta della Banda della Magliana: dai furti ai rapporti coi SeneseTorna in carcere oggi 15 aprile Raffaele Pernasetti, storico boss della Banda della Magliana. Negli anni aveva costruito rapporti solidi con il clan Senese. fanpage.it ROMANZO CRIMINALE, 50 ANNI DOPO – RAFFAELE PERNASETTI DETTO 'ER PALLETTA', STORICO ESPONENTE DELLA.. x.com Maxi blitz a Roma dalle prime luci dell’alba. Tra le persone finite in manette - e che torna in carcere - vi è Raffaele Pernasetti, uno dei più importanti esponenti della Banda della Magliana. Complessivamente, sono stati tredici gli arresti da parte dei carabinieri - facebook.com facebook