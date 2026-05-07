Radioamatori di Perugia Fucelli rieletto presidente | Pronti a supportare Istituzioni e Protezione civile

L’associazione radioamatori di Perugia ha annunciato i nomi del nuovo consiglio direttivo per il prossimo triennio, 2026-2029. Tra i membri confermati nel ruolo di presidente figura Fucelli, che ha dichiarato la volontà di supportare le istituzioni e le attività di protezione civile. La composizione del consiglio è stata resa nota ufficialmente, con nomi e ruoli specifici all’interno dell’organizzazione.

Sono stati ufficializzati i nomi del nuovo consiglio direttivo dell’associazione radioamatori italiani – sezione di Perugia per il triennio 2026–2029. Le elezioni associative hanno premiato la continuità, confermando alla presidenza Francesco Fucelli, affiancato da una squadra rinnovata ma.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cassino, torna operativa la Protezione Civile comunale: 21 volontari pronti a intervenire Contenuti di approfondimento Radioamatori di Perugia, Fucelli rieletto presidente: Pronti a supportare Istituzioni e Protezione civilera gli obiettivi del triennio: corsi per giovani, efficientamento dei ponti ripetitori, sviluppo della cultura radio e supporto alla rete nazionale Zamberletti ... perugiatoday.it I radioamatori perugini hanno trasmesso dai Giardini VaticaniIn occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Guglielmo Marconi, l’associazione Radioamatori italiani di Perugia è stata chiamata ad operare alla stazione HV9TVM (Hotel Victor 9 Trasmittente ... lanazione.it