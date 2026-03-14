Sabato 14 marzo 2026 alle 22:34, Cristian Bucchi, allenatore del Pistoiese, ha parlato della partita contro il Perugia, sottolineando l'importanza di puntare sui duelli. La squadra toscana prepara la sfida senza mostrare segnali di pressione legati alla posizione in classifica, concentrandosi sulle strategie da mettere in atto sul campo. La partita si svolgerà nel pomeriggio seguente, con le due formazioni pronte a scendere in campo.

Sabato 14 marzo 2026, ore 22:34. Cristian Bucchi, allenatore del Pistoiese, ha affrontato la vigilia dello scontro contro il Perugia con un approccio pragmatico e privo di ansie da classifica. La formazione ospite arriva da due prestazioni positive e mostra uno spirito battagliero recuperato sotto la guida di Tedesco. Nel campo biancorosso, le assenze si accumulano: Ionita è fuori per infortunio con rientro previsto prima della sfida contro l’Ascoli, mentre De Col deve scontare una squalifica. Nonostante otto giocatori siano a rischio squalifica, il tecnico rifiuta qualsiasi calcolo prematuro sulle tabelle, puntando esclusivamente sul risultato immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoiese-Perugia: Bucchi punta sui duelli, il Perugia

Articoli correlati

Perugia, incendio su un mezzo pesante lungo il raccordo Perugia-BettolleMercoledì mattina, alle 6:15, un mezzo pesante che trasportava materiali edili è stato completamente avvolto dalle fiamme lungo il raccordo...

Leggi anche: LIVE Conegliano-Perugia 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 7-10 Perugia non si arrende!