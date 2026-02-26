Dove il turismo del futuro incontra le radici del passato | 100 anni di storia tra Molfetta e Hoboken

Molfetta e Hoboken: 100 anni di storia che tornano a casa: la comunità emigrata molfettese protagonista al BTM Italia 2026 Ci sono storie che non conoscono confini. Ci sono radici che, anche quando vengono portate lontano, continuano a crescere. Ci sono comunità che, pur vivendo a migliaia di chilometri di distanza, non smettono mai di essere casa. È la storia dei molfettesi di Hoboken. È la storia di un secolo di tradizione, fede, sacrifici, orgoglio. È la storia dell’Hoboken Italian Festival, che nel 2026 celebra la sua 100ª edizione, un traguardo che appartiene non solo agli emigrati, ma a tutta Molfetta e a tutta la Puglia. Ed è proprio... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Un simbolico abbraccio tra Molfetta, Puglia, e Hoboken, nel New Jersey UsaPer la prima volta, il logo ufficiale del festival americano è stato inserito nei manifesti e in tutta la comunicazione ufficiale delle feste...

A Montecitorio il riconoscimento ai 100 anni dell’Hoboken Italian FestivalLa più grande comunità di pugliesi nel mondo, emigrati da Molfetta: autenticità, competenza, identità: sono questi i valori che rendono grande il...

