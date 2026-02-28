Vietri sul Mare scuola chiusa e frane in località Fuenti | interrogazione dei gruppi di minoranza in consiglio comunale

I consiglieri comunali di minoranza hanno presentato un’interrogazione al sindaco di Vietri sul Mare e all’assessore ai Lavori pubblici durante il consiglio comunale del 28 febbraio. La richiesta riguarda la chiusura della scuola e le frane nella località Fuenti, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti sui recenti episodi che hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza della popolazione.

SS163 Amalfitana chiusa a Vietri sul Mare: stop a Fuenti, traffico deviatoCircolazione interrotta lungo la strada statale 163 “Amalfitana” in entrambe le direzioni, all’altezza del km 47,300, in località Fuenti.

Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuolaSulla statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara, si è verificata una frana di vaste dimensioni che ha costretto il sindaco a...

A Vietri sul Mare scuola chiusa e frana in località Fuenti: interrogazione dei gruppi di minoranza in consiglio comunaleI consiglieri comunali di minoranza Maurizio Celenta, Antonella Scannapieco, Alessio Serretiello ed Emilia Senatore hanno chiesto al sindaco di Vietri sul Mare e all'assessore ai Lavori pubblici di fo ... ilvescovado.it

Il Sud nella morsa del maltempo, domani scuole chiuse a Reggio Calabria e Messina. Frana a Vietri sul MareCAGLIARI – Quasi 500 interventi in poco più di 24 ore. Questo il bilancio, alle 17 di oggi, dei comandi dei Vigili del fuoco in Sardegna, alle prese con una nuova emergenza maltempo legata in particol ... dire.it

